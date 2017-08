20. Todestag von Diana: William und Harry gedenken ihrer Mutter

Vor zwanzig Jahren kam ihre Mutter bei einem Autounfall ums Leben. Am Vorabend ihres Todestags haben die Prinzen Harry und William nun am damaligen Wohnsitz von Prinzessin Diana Blumen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Vor 20 Jahren ist Lady Diana in Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Am Kensington Palast in London wird der Prinzessin ...