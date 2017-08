„Islamischer Staat“: Terror-Öl für Italien?

In Italien kommt regelmäßig mehr Öl an, als in den offiziellen Papieren der Raffinerien steht. Die Polizei geht einem schlimmen Verdacht nach: Kooperiert die Mafia mit dem „Islamischen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Italien: Zehnter humanitärer Korridor bringt 35 Flüchtlinge Am römischen Flughafen Fiumicino ist am Dienstag die zehnte Gruppe syrischer Flüchtlinge über einen humanitären Korridor nach ... Quelle: Radio Vatican

Italien Wasserwelt Eine Reise an die Adria, das ist oft auch eine Reise in die Kindheit. Das erste Mal weißer Sand unter den Fußsohlen, das erste ... Quelle: Süddeutsche Zeitung

Italien meldet 90-prozentigen Rückgang der Flüchtlingszahlen Im Juli und August ist die Zahl der Flüchtlinge, die in Italien über das Mittelmeer angekommen sind, deutlich zurückgegangen. Quelle: T Online