Google Maps startet Parkplatzsuche jetzt in fünf deutschen Städten

Google startet ab sofort auch außerhalb der USA ein neues Feature für Google Maps, mit dem die Parkplatzsuche erleichtert werden soll. Dafür gibt Google in der Kartenansicht am Zielort eine Prognose für die Parkplatz-Situation an. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



