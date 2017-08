Coney Island in New York: Nacht-Rummel

Kein Sommer in New York ohne einen Besuch in Coney Island. Nur schade, dass man meist schon wieder weg ist, wenn die Nacht über den Freizeitpark hereinbricht – und das wahre Vergnügen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Coney Island Der Spielplatz der New Yorker Im 19. Jahrhundert wurde Coney Island zu einem Bade- und Ferienort für wohlhabende amerikanische Bürger, die es sich leisten ... Quelle: Kleine Zeitung

Bilder Feierabend im Vergnügungspark Die Halbinsel Coney Island im New Yorker Stadtteil Brooklyn ist ein besonderer Ort. Er ist bekannt für Nathan's Hot Dogs ... Quelle: N24

Brooklyn: Stadtteil und Weltstadt Jenseits der Touristenattraktionen, etwa der Brooklyn Bridge oder des Vergnügungsparks von Coney Island, begegnet man ... Quelle: OE1 auf ORF