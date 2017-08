World of Warcraft: Großes Inhalts-Update Schatten von Argus 7.3 erschienen

Eine neue Welt mit drei Gebieten, frische Gegner und Ausrüstungsgegenstände und neue Quests: Das WoW-Update 7.3 ist seit Mittwoch… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Mit dem heutigen Inhaltspatch 7.3.0 für World of WarCraft startet der Angriff auf Argus, der Heimatwelt der Brennenden Legion.

Am Abend hat Blizzard auf der Gamescom in Köln die neuen Inhalte von Spielversion 7.3 für World of Warcraft: Legion datiert und ...