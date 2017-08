+++ Der Morgen live +++:  Mexikaner bieten „Harvey“-Opfern Hilfe an – auch mit Brot

Trotz Grenzzaun und Dauerstreit mit US-Präsident Donald Trump – Nachbar Mexiko bietet Hilfe für die Opfer der Wirbelsturm an. Eingeschlossen mexikanische Bäcker backen zwei Tage im Akkord. Die… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Am Internationalen Tag der Verschwundenen ... Vor allem in Mexiko verschwinden viele Menschen. Militär und Polizei in Mexiko ...