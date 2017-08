Sturm „Harvey“: „Die Menschen brauchen dringend Vorräte“

„Harvey“ gilt schon jetzt als teuerste Naturkatastrophe in der US-Geschichte. In Houston beginnt das Aufräumen, doch das öffentliche Leben steht noch still. Manchen Betroffenen fehlt es noch immer an Essen und… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



