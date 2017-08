Kritik an Lehrplänen und Umstrukturierung: Polens gefährliche Schulreform

Weg mit den Gymnasien, weg mit alten Büchern: Die polnische Regierung strukturiert die Schulen um und führt neue Lehrpläne ein. Kritiker fürchten einen Rückschritt um Jahrzehnte…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Rund 3.500 Kinder im Kreis Borken werden in diesen Tagen eingeschult. Seither nehmen viele von ihnen auch regelmäßig allein am ...

Jugendkommissariat) der Polizeiinspektion Göttingen fanden am Dienstag (29.08.2017) an den Göttinger Berufsbildenden Schulen I, ...

53902 Bad Münstereifel (ots) – Einen Schaden im vierstelligen Bereich verursachten Unbekannte in der Nacht zu Montag an der ...

Zeitung in der Schule Die beiden Projekte Kinder in der Zeitung (KidZ) und Zeitung in Schule (ZiSch) sind ein Angebot der ...