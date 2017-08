„Let’s meet at our place”: Apple lädt zum Event am 12. September

Es ist offiziell: Wie bereits vor einigen Tagen vermutet wird Apples iPhone-Event am 12. September im neuen Steve Jobs Theater in Cupertino stattfinden. Der passende Slogan in diesem Jahr lautet dazu: Let’s meet at our… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Toshiba-Halbleiter: Apple pokert mit TokioApple, der Kultkonzern aus Kalifornien, bereichert das Wettbieten um die Speicherchipsparte des japanischen ... Quelle: Handelsblatt

iPhone 8: Apple integriert revolutionäre Menü-Steuerung Was wäre das iPhone ohne Home-Button? Die Antwort liefert Apple wohl schon auf der hauseigenen Keynote, die am 12. September ... Quelle: Chip Online