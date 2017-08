Lenovo: Moto Z2 Force kommt mit unkaputtbarem Display für 800 Euro

Mit dem Moto Z2 Force Edition bringt Lenovo ein Smartphone mit angeblich unzerstörbarem Display nach Deutschland. Das Gerät ist hochwertig ausgestattet, hat eine Dualkamera und erlaubt dem Nutzer die Nutzung von Moto Mods. (Ifa 2017, Smartphone)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nun ist es aber so weit: Lenovo hat das Motorola Moto X4 auf der IFA 2017 in Berlin vorgestellt. Das Handy der gehobenen ...

In den USA präsentierte Motorola das Moto Z2 Force Edition bereits am 25. Juli. Jetzt kündigte das Unternehmen auf der IFA in ...