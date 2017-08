Lenovo: Neues Moto X4 kommt mit Amazon Alexa für 400 Euro

Lenovo hat die vierte Version seines Mittelklasse-Smartphones Moto X vorgestellt. Das Moto X4 ist wasserfest und hat eine Kamera, die automatisch Visitenkarten scannen kann und Gesichtsfilter auf Selbstporträts legt. Amazons Sprachassistent Alexaist bereits vorinstalliert. (Ifa 2017, Smartphone)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

In den USA präsentierte Motorola das Moto Z2 Force Edition bereits am 25. Juli. Jetzt kündigte das Unternehmen auf der IFA in ...