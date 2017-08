WM 2030: Paraguay will Turnier mit Argentinien und Uruguay ausrichten

Paraguay möchte Gastgeber der WM 2030 werden. Das hat Staatschef Horacio Cartes bestätigt. Das Turnier soll gemeinsam mit Argentinien und Uruguay ausgerichtet… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

100 Jahre nach der Premiere in Uruguay soll die Weltmeisterschaft wieder in Südamerika stattfinden. Das wünschen sich Paraguay ...

Paraguay will die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gemeinsam mit Argentinien und Uruguay ausrichten. Paraguay will die Fußball ...

Argentinien steht in der WM-Qualifikation gegen Uruguay unter Druck. Nur ein Sieg würde dem WM-Zweiten von 2014 in der Nacht auf ...

Argentinien steht im Klassiker gegen Uruguay unter Druck. Nur ein Sieg hilft dem Vizeweltmeister im Rennen um die Teilnahme an ...

Am 15. Spieltag der südamerikanischen WM-Qualifikation trifft Uruguay am 1. September zu Hause auf Argentinien (Fr., 1.00 Uhr ...

Argentinien steht im Fußball-Klassiker gegen Uruguay unter Druck. Nur ein Sieg würde dem Vizeweltmeister am Donnerstag (Freitag ...

Montevideo – Argentinien steht im Klassiker gegen Uruguay unter Druck. Nur ein Sieg würde dem Vizeweltmeister am Donnerstag ...

100 Jahre nach der WM-Premiere 1930 in Uruguay soll das Turnier erneut in Südamerika stattfinden. Zusammen mit Argentinien will ...