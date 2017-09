London: Pfeil landet in Stadion – Evakuierung

„Das hätte tödlich enden können“: Während eines Cricket-Spiels in London ist der Pfeil einer Armbrust auf dem Platz gelandet. Polizisten evakuierten das Stadion „The Oval“, die Ermittlungen dauern… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

"Wir spielen Fußball und die spielen Cricket oder Rugby ... So viel will London auf keinen Fall zahlen; mögliche ...

Kaymer zum Start auf Rang 45 Schock in London: Armbrust während Cricket-Spiel abgefeuert – Stadion evakuiert Behindertensport ...

Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben. Der Tag hat sich bei vielen ins ...

Blumen über Blumen lagen vor 20 Jahren auf den Straßen nahe des Kensington-Palastes in London. Die Menschen weinten und ...

Zum 20. Todestag von Lady Diana finden sich in London so einige Gedenkstätten für die „Königin der Herzen“. So gedenkt ihr ...