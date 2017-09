Huawei: Deutsche Telekom zeigt 5G im regulären Netz in Berlin

Telekom und Huawei setzen in Berlin schon mal 5G ein. Im Jahr 2018 folgen weitere Tests und Geräte für den Massenmarkt, sobald diese verfügbar sind. (Telekom, Long Term Evolution)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



