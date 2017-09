Acer Spin 5: Convertible mit Ziffernblock und zusätzlicher GPU

Der Computer-Hersteller Acer hat zur Elektronikmesse IFA in Berlin eine aktualisierte Version seiner Spin 5-Serie präsentiert. Bei den Geräten handelt es sich weiterhin um Convertibles für Nutzer mit etwas höheren Leistungsansprüchen. Gebaut sind die neuen Modelle nun um… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



