Lenovo leakt Starttermin von Windows 10 Fall Creators Update

Das Windows 10 Fall Creators Update ist so gut wie fertig und soll wie der Name sagt im Herbst erscheinen. Lenovo hat jetzt anscheinend aus Ver­se­hen das geplante Releasedatum bekanntgegeben. Zur Präsentation des Yoga 920 auf der IFA 2017 in Berlin teilte der PC-Hersteller mit, dass Microsoft… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema