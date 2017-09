Sharp bringt 8K-Fernseher im März 2018 nach Europa

Sharp will im März einen 8K-Fernseher nach Europa bringen. Er zeigt die 16-fache Full-HD-Auflösung und skaliert Full-HD- und 4K-Inhalte… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



