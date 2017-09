Counterpart – Mörderischer J.K. Simmons im Teaser-Trailer zur Spionage-Serie

Im ersten Teaser-Trailer zu Counterpart werden wir Zeuge eines mordenden J.K. Simmons. Die Serie handelt von einer Organisation, die den Pfad in eine Paralleldimension… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

However, Goodison counterpart Ronald Koeman is a big fan of Okaka, who caught the Dutchman's eye after scoring twice against his ...