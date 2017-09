Das sind die besten Produkte der IFA 2017 und ein paar Überraschungen

Auf der Internationalen Funkausstellung 2017 (IFA) in Berlin zeigen die Hersteller das Neueste in Sachen Smart Home, Fernseher, Smartphones, Notebooks, Tablets und mehr. Themen: IFA 2017: Highlights der Internationalen Funkausstellung in Berlin, Acer Swift 5, LG V30, Acer Switch 7 Black Edition,… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

IFA: Microsoft will VR-Technik größerem Kundenkreis nahebringen BERLIN (dpa-AFX) - Microsoft will frischen Wind in den Markt für virtuelle Realität bringen und hat am Freitag auf der IFA in ... Quelle: Börse Online