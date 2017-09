Virtual Reality: Sony senkt Preis von Playstation VR

Die Playstation Camera bekommen Käufer von Playstation VR in den USA einfach mit dazu, was den Preis für das Headset unterm Strich um rund 60 US-Dollar senkt. In Deutschland gibt es bislang nur eine inoffizielle Preissenkung – die fällt aber umso drastischer aus. (Playstation VR, Sony)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



