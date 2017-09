Flughafen in Antalya: Kanzlerin verurteilt Festnahme von Deutschen in der Türkei

Angela Merkel hat die Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei scharf kritisiert. Nach Angaben der Agentur Reuters deutete die Kanzlerin eine härtere Gangart gegen Ankara… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



