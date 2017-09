Angriff auf Ausländer in Sachsen: Rechtsradikaler zu knapp zehn Jahren Haft verurteilt

Ein Rechtsradikaler hat gemeinsam mit zwei Mitangeklagten auf einem Volksfest in Sachsen Ausländer angegriffen und schwer verletzt. Dafür muss er fast zehn Jahre in Haft. Der Richter fand harte… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Das Landgericht Dresden hat im Prozess gegen drei Rechtsradikale wegen brutaler Angriffe auf Ausländer bei einem Volksfest in ...

Der 33 Jahre alte Hauptbeschuldigte wurde am Freitag zu neun Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes ...

