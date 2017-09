Eingeschränktes Wahlrecht für Behinderte: Paragraf 13 – eine Schande

In Deutschland sind 85.000 behinderte Menschen vom Wahlrecht ausgeschlossen. Das ist peinlich für eine Nation, die so stolz auf ihre Demokratie ist…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Berlin – Parteien und Verbände rechnen in der kommenden Legislaturperiode mit Änderungen beim Wahlrecht für Behinderte.

Etwa 80.000 Erwachsene in Deutschland dürfen Ende September nicht zur Bundestagswahl gehen, da sie aufgrund einer Behinderung in ...

Neben den Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder unter 18 Jahre alt sind, können Menschen in Deutschland ...

Wenn am 24. September ein neuer Bundestag gewählt wird, dürfen alle deutschen Staatsbürger über 18 Jahre ihre Stimme abgeben.

Wer eine "Betreuung in allen Angelegenheiten benötigt" – der darf in Deutschland nicht wählen. So steht es im Bundeswahlgesetz.