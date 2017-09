iPhone 8 oder iPhone Edition: Case-Hersteller sind sich über Namen uneinig

Wie werden die neuen iPhones heißen: iPhone 8, iPhone Pro oder doch iPhone Edition? Selbst die Zubehörhersteller sind sich noch uneinig und warten daher unter anderem mit der Produktion ihrer Verpackungen.Themen: iPhone 8: Funktionen, technische Daten und deren Wahrscheinlichkeit im Überblick,… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



