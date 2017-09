US-Tennisstar: Serena Williams bringt Mädchen zur Welt

Als Serena Williams im Januar die Australian Open gewann, war sie bereits schwanger, jetzt hat die 35-Jährige in Florida ein Kind zur Welt gebracht. Ihr Trainer schickte Glückwünsche – und macht bereits… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die amerikanische Tennis-Queen Serena Williams hat am Freitag in einem Krankenhaus in Florida eine Tochter zur Welt gebracht.