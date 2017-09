Deal mit den USA: Südkorea will Raketen-Abschreckung gegen Nordkorea stärken

Pjönjang provoziert mit Tests – nun hält der Nachbar dagegen: Südkorea will mit Hilfe der USA die eigenen Raketensysteme ausbauen. So sollen die Gefechtsköpfe zukünftig doppelt so schwer… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

USA und Südkorea beginnen gemeinsames Militärmanöver Trotz neuer Drohgebärden durch Nordkorea haben die USA und ihr Verbündeter Südkorea ein gemeinsames Militärmanöver begonnen. Quelle: Ruhr Nachrichten

USA und Südkorea beginnen gemeinsames Manöver Seoul dpa Die Streitkräfte der USA und Südkoreas beginnen trotz neuer Drohungen Nordkoreas ein gemeinsames Manöver. Quelle: Schwäbische