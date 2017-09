Fliegender Drogenkurier: Polizei erschießt Brieftaube

Der Vogel trug ein Stoffbeutelchen: In Argentinien haben Polizisten eine Brieftaube erlegt. Sie wurde von Kriminellen zum Schmuggeln missbraucht…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



