Wie Afrikanerinnen unter Fisteln leiden: Leben in Scham

Sie sind versehrt und stigmatisiert – manchmal für immer: Durch Vergewaltigung oder fehlende Geburtshilfe inkontinent, werden jedes Jahr Tausende Afrikanerinnen verstoßen. Eine Reportage aus Äthiopien und dem… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Es ist ein Leben am Rande in der reichen ... Und es ist mit Scham behaftet. Fünf bis sechs Flaschensammler gibt es im ...

Braunschweig/Hamburg.Männer in Deutschland haben nach eigenen Angaben im Leben im Schnitt schon mit zehn Partnerinnen geschlafen ...

So sei das Leben hier ... aus Angst, aus Scham. Und aus falschem Stolz. So wie eine Sozialarbeiterin, die wir in Bremerhavens ...