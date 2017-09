Xbox One: Update führt zu Reset der Konsole

In den letzten Tagen häuften sich die Meldungen von Xbox-One-Spielern, dass sie Probleme mit… Quelle: gamona.de - Hier weiterlesen



Die Xbox One X von Microsoft könnte das erste Gerät mit einer HDMI 2.1-Schnittstelle werden. Das bestätigte ein Sprecher der ...

01. September 2017 um 13:41 Uhr: Michael Pachter hat auf Twitter ein paar weitere Statements zur Xbox One X veröffentlicht.

Die Xbox One X machte in den vergangen Tagen Schlagzeilen, da die Vorbestellungen innerhalb weniger Minuten vergriffen waren und ...

01. September 2017 um 10:35 Uhr: In einem etwas wirren Statement hat sich Michael Pachter zu den Berichten geäußert, die aus ...

02.09.2017 um 14:00 Uhr Die HDMI Licensing Administrator Inc. äußert sich auf der IFA 2017 zur Bekanntgabe der finalen ...

02.09.2017 um 09:30 Uhr Die neue Xbox One X wird deutlich leistungsfähiger als die bisher erhältliche Xbox One, doch für den ...

Microsoft hat gesagt, dass sie sich an die Kritiken des Boards setzen. Beim Dashboard der Xbox One und Xbox One X soll die ...