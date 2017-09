IFA: Zeiss VR One Connect : Ein bisschen SteamVR auf dem Smartphone-Headset

Die Idee klingt super: Statt auf einem 900-Euro-Headset soll man mit Zeiss VR One Connect über eine Smartphone-Brille SteamVR-Titel spielen können. In der Praxis muss man allerdings mit größeren Einschränkungen… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



