Replika: Diese App simuliert dir dein Freund zu sein

Künstliche Intelligenzen spielen in unserem Alltag eine immer größere Rolle. Ab sofort kann sich jeder mithilfe einer kostenlosen App seinen eigenen virtuellen Freund im Smartphone kreieren und sich dann mit diesem unterhalten – sofern man das denn möchte. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Please note that if your service is partitioned, this port is shared with replicas of different partitions that are placed in ...