Sturm „Harvey“: Trump trifft Flutopfer in Texas

Zum zweiten Mal besuchen Donald Trump und Ehefrau Melania die Flutgebiete in Texas. Diesmal sprechen sie auch mit den Opfern der… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

US-Präsident Donald Trump sorgt weltweit mit seiner Politik und seinen Aussagen für Irritationen. In einer beispiellosen ...

US-Präsident Donald Trump will etwas für die Hurrikane-Opfer in Texas tun. Nun gab das Weiße Haus bekannt, dass er eine ...

Der Präsident hörte zu. Den Kopf leicht schräg gelegt, die Hände vor sich gefaltet, ließ sich Donald Trump am Dienstag in ...

Tausende Menschen haben alles verloren, das Wasser steht meterhoch in den Straßen - die Lage in Texas ist katastrophal (mehr ...

Die Schicksale der Menschen in Texas lassen auch US-Präsident Donald Trump (71, "Great Again! Wie ich Amerika retten werde ...

Präsident Donald Trump traf am Samstag in ... Nur ein kleiner Teil der Flutopfer in Texas ist gegen Hochwasser versichert.