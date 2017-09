Regelchaos in der Formel 1: Strafengewitter im Dauerregen

Die Formel 1 macht sich das Leben schwer: Sechs Fahrer kassieren wegen neuer Motorteile insgesamt 115 Strafplätze. Profitieren könnte der im verregneten Qualifying deutlich unterlegene Sebastian… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



