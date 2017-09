Umzug aus New York: Madonna ist jetzt Europäerin

„Ich fühle mich kreativ und lebendig hier“: Popstar Madonna plant einen Neustart – und hat dafür nach eigenen Angaben New York verlassen. Ihr neues Heim liegt am gegenüberliegenden Ufer des… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Sie arbeitet an neuer Musik und an einem Film. Und das alles in einer neuen Heimat: Madonna ist nach Portugal umgezogen.