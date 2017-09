Android 8.0: Google bestätigt unvollständige Bild-in-Bild-Funktion

Lange hat sich Google geziert. Nun hat der Hersteller zugegeben, dass die neue Bild-in-Bild-Funktion in Android 8.0 alias Oreo noch nicht in allen unterstützten Apps funktioniert. Das wird sich erst in den nächsten Wochen ändern. (Android 8.0, Google)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Android P: Google könnte Android 8.1 überspringen Android 8.0 ist gerade für die ersten Geräte verfügbar, doch Google soll bereits an Android P arbeiten, wie XDA Developers ... Quelle: CURVED

Android 8.0 (Oreo): Personalisierung im Fokus Was ist neu bei Android 8.0 (Oreo)? Neue Versionen ... dass Aktualisierungen von Apps wie Google Maps, Gmail oder Youtube nicht ... Quelle: Basic Thinking