Revolution von Sharp: 120-Hz-Displays werden der Smartphone-Trend 2018

Das neue iPad Pro 10.5 hat es vorgemacht: Displays mit 120-Hz-Technik sind die Zukunft der Branche. Im Rahmen der IFA 2017 hat Sharp das weltweit erste Smartphone mit 120-Hz-Display gezeigt und wir waren beeindruckt! Themen: Sharp, IFA 2017: Highlights der Internationalen Funkausstellung in…



