Wer wählt eigentlich wen?

In weniger als vier Wochen wird hierzulande gewählt. Aktuelle Umfragen zeigen, wo die Parteien in der Wählergunst stehen. Aber wie sieht die Wählerstruktur aus? Das DIW Berlin hat in einer Studie untersucht, wer eigentlich welche Partei wählt. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Schlaganfall: Wenn jede Sekunde zählt Welche Folgen ein Schlaganfall für Patienten hat, hängt unter anderem davon ab, wie lange und in welchem Umfang das Gehirn ... Quelle: jenaer-nachrichten.de

Rosamunde Pilcher: Wenn nur noch Liebe zählt Kurz vor seiner Hochzeit mit der reichen Erica begegnet William der wunderschönen Joanna. Bei beiden ist es Liebe auf den ersten ... Quelle: Kurier

Steeg lässt Schließung von Schule nicht gut sein Unsere ältere Tochter ging auch hier in die achtjährige Volksschule und besucht nun erfolgreich die Tourismusschule HLT Bezau ... Quelle: mobileapps.tt.com