Copyright-Reform: EU-Rat sondiert Upload-Filter und verschärftes Leistungsschutzrecht

Die EU-Ratspräsidentschaft hat einen ersten Vorschlag für Änderungen am Entwurf der EU-Kommission zur Copyright-Reform und zum Leistungsschutzrecht gemacht. Kritiker sprechen unter anderem von… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Ein Dutzend Deutsche sind politische Gefangene in der Türkei, nun erhöht Außenminister Gabriel den Druck auf Ankara - und sagt ...

Die League of Legends EU LCS Summer Finals in Paris im Live-Ticker: G2 Esports gegen Misfits - so heißt das Finale des ...