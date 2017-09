Test in Nordkorea: Was unterscheidet eine Wasserstoff- von einer herkömmlichen Atombombe?

Experten rätseln nach dem Nukleartest in Nordkorea, ob das Regime in Pjöngjang tatsächlich über eine Wasserstoffbombe verfügt. So funktioniert diese zerstörerische… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



"Erfolgreiche Zündung" Nordkorea meldet Test von Wasserstoffbombe Es ist eine erneute Provokation aus Pjöngjang: Nordkorea hat nach eigenen Angaben zu Testzwecken eine Wasserstoffbombe gezündet ... Quelle: Tagesschau

Nordkorea meldet erfolgreichen Test einer Wasserstoffbombe Kim Jong Un dreht an der Eskalationsschraube. Trotz aller Sanktionen zündet Nordkoreas Machthaber einen neuen Atomtest ... Quelle: Main Post