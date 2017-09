Evakuierung in Frankfurt: Weltkriegsbombe ist entschärft

Die Polizei verkündet Entwarnung: Die Weltkriegsbombe in Frankfurt ist erfolgreich entschärft worden. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen, es war die größte Evakuierung in der Geschichte der… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



