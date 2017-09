Reaktion auf Atomtest: Südkorea simuliert Raketenangriff auf Nordkorea

Nach dem nordkoreanischen Atomwaffentest hat Südkorea ein Militärmanöver gestartet: Mit Raketen und Kampfjets simulierte das Militär eine Attacke auf den Nachbarn im… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



In Nordkorea bebt die Erde, die Messwerte in Südkorea übersteigen jene bei früheren Atomtests. Das Regime in Pjöngjang ...