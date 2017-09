Rätselhafter Rettungswagen-Unfall: Warum musste Pascual sterben?

Ein Rettungswagen prallt gegen einen Baum, zwei Sanitäter und der Patient sterben. Fahrfehler, sagt die Polizei. Doch der Vater des Fahrers will es genau wissen. Er hat sich das Wrack gesichert. War der Tod seines Sohnes… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



