Unfall bei Stuttgart: Auto fliegt 28 Meter durch die Luft

Er prallte gegen eine Ampel, flog fast dreißig Meter durch die Luft und krachte in einen entgegenkommenden Porsche: In Bietigheim-Bissingen ist ein spektakulärer Unfall für alle Beteiligten wie durch ein Wunder glimpflich verlaufen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Am frühen Donnerstagmorgen rast einer Bundesstraße bei Zülpich in NRW ein Auto frontal gegen einen Laster. Der 24-jährige PKW ...

Bei einem Autounfall nahe Otzberg im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind am Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Nach seinem schweren Autounfall auf Mallorca ist die Sorge groß um Eko Fresh. In der Nacht auf Donnerstag (30.08.) ist der ...

Kleve. Bereits am Sonntag ereignete sich in Kleve ein folgenschwerer Unfall. Eine Niederländerin (73) überquerte mit ihrem ...

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonntag in der Oberlausitz eine 52-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie sei am Morgen ...