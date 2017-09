Atomic Blonde und die Krux mit dem Label „starke Frauen“

Atomic Blonde macht ordentlich Spaß, vor allem, weil Charlize Theron allen eine reinhaut. Aber genau hier, in der ewigen Repetition, merkt man doch, wie mühsam und leer das Klischee der „starken Frau“ doch eigentlich ist. Ich will… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Starke Frauen liegen endlich im Kino-Trend. In „Atomic Blonde“ darf das Charlize Theron eindrucksvoll beweisen - allerdings ...

Doch noch ist es bei "Atomic Blonde" nicht ... in einem Comic-Blockbuster als starke Frau bewähren, Theron selbst hat bei ...

dass Männer den Frauen sagen sollen, wo's langgeht - in der Regel ist es ja eher umgekehrt, oder?" Der Film "Atomic Blonde ...

Nach ihrem schlagkräftigen Auftritt in „Atomic Blonde ... und Regisseure, die starke Rollen auf Frauen zuschneiden.

AZ: Frau Theron, "Atomic Blonde" spielt am Vorabend des Berliner Mauerfalls. Erinnern Sie sich noch daran, was Sie am 9.