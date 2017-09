E-Sport: LoL-Team H2K erhebt schwere Vorwürfe gegen Riot Games

Das Entwicklerstudio Riot Games macht mit League of Legends Riesengewinne, während die E-Sportler auf Verlusten sitzenbleiben. Darüber beschwert sich das Spitzenteam H2K und droht mit dem Ausstieg aus der Liga – eine Million Euro Verlust im Jahr sei zu viel. (League of Legends, Games)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

G2 Esports ist alter und neuer europäischer Champion. In einem einseitigen Final besiegte das Team rund um "PerkZ" und "Sven ...

Berlin - G2 scheint sich im Formtief zu befinden, H2K versagte zuletzt in den wichtigsten Partien. Ein Team wird sich überwinden ...

Das eSports-Team H2K hat sich in einem Brief an die League-of-Legends-Community gewandt und erklärt, dass es jedes Jahr über 1 ...