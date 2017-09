Stunde-Null-Roman von Uwe Timm: Sex in den Trümmern des Übermenschen 

Deutschland liegt 1945 in Schutt und Asche, in den Ruinen schlummert der Rassenwahn: Uwe Timm nimmt in „Ikarien“ die Geschichte der Eugenik ins Visier. Ein grausamer, ein lustvoller… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



