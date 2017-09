Entlassungen bei Oracle deuten auf Ende von Solaris und SPARC hin

Bei Oracle ist nun das eingetreten, was eigentlich schon lange erwartet wurde: Der Konzern setzt die Axt an die Abteilungen, die verschiedene Kult-Produkte noch am leben hielten – das betrifft das Betriebssystem Solaris und auch die CPU-Architektur SPARC. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



