Once Upon a Time – Die Märchenserie kehrt zu Super RTL zurück

Mehr als zwei Jahre nachdem Super RTL das dritte Kapitel ausstrahlte, wird das Serien-Märchenbuch wieder aufgeschlagen. Once Upon a Time wird ab Oktober im Free-TV… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

"Once Upon a Time"-Fans bekommen von Super RTL einen Grund ... Oktober, um 22:20 Uhr im Free-TV in Doppelfolgen laufen.