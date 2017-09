Microsoft: Xbox One-Spiele mit Maus- und Tastatursteuerung kommen

Konsolen und PCs rücken beim Funktionsumfang immer näher zu­sam­men. Die Xbox One wird in der Zukunft Tastaturen und Mäuse un­ter­stüt­zen und für die Xbox One X ist USB-Webcam-Unterstützung angekündigt. Wie Microsoft jetzt auf der Spielemesse PAX West be­kannt­gab, sollen bald auch… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema