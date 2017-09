Kenyatta gegen Odinga: Wahlen in Kenia werden Mitte Oktober wiederholt

Der Termin für die Wahl steht fest: Am 17. Oktober sollen die Kenianer erneut über einen Präsidenten abstimmen. Die erste Abstimmung war wegen Regelverstößen annulliert… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Kenia: Präsidentenwahl wird am 17. Oktober wiederholt NairobiDie Präsidentenwahl in Kenia wird am 17. Oktober wiederholt. Das teilte die Wahlkommission am Montag in Nairobi mit ... Quelle: Handelsblatt

Kenia Oberstes Gericht ordnet Neuwahlen an Die Verkündung des Wahlergebnisses hatte Kenia Anfang August in die tiefste politische Krise seit 2007 gestürzt. Mehrere ... Quelle: Tagesschau

